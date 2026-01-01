Godox ThinkLite TT680C E-TTL вспышка накамерная для Canon

Зуммирование автоматическое, ручное - 24/28/35/50/70/85/105 мм. Информативный большой дисплей с возможностью выключения подсветки. Быстрая перезарядка - 0,1-5 с. Возможна зарядка от внешнего источника питания. Восемь уровней выходной мощности. Режим стробоскопа (1-90 Гц), FV lock, FEC, режим энергосбережения, вспомогательный луч автофокуса (0,7-6 м).
Технические характеристики:
- ведущее число, м (ISO 100) - 58
- режимы - E-TTL, режим стробоскопа, ручной режим
- угол подсветки - автоматический, масштабирование/ручное масштабирование 24-105
- длительность импульса мс, - 1,2
- регулировка уровней выходной мощности - 1/1, ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
- угол наклона головки вспышки по вертикали - 7-90
- угол наклона головки вспышки по горизонтали - 0-270
- ресурс работы вспышки на одной зарядке - 100-770
- источник питания, АА - 4