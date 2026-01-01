images
Strobtools фильтры make-up

Strobtools
Артикул: NVF-6852

Strobtools фильтры make-up – комплект фильтров для Make-up съемки. Помогут в ситуации когда нет времени на редактирование снимков в графических редакторах. Устанавливайте фильтр с нужным оттенком на вспышку и снимайте. В комплект входят диффузные фильтры. Размер, см – 5х7.

Описание

Цвет фильтра соответственно нумерации Lee:

  • cosmetic peach – Lee 184
  • cosmetic silver rose – Lee 186
  • cosmetic rouge – Lee 187
  • cosmetic highlight – Lee 188
  • soft amber key 1 – Lee 774
  • leelux – Lee 400
  • three quarter white diffusion – Lee 416
  • three eighth white diffusion – Lee 450

Ваша корзина

