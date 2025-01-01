Артикул: OLE-2039

GreenBean LedFlow HC-4ft сотовая насадка

Тканевые соты размером 122 х 4 см и ячейками 4 х 4 см закрепляются на трубочных светодиодных осветителях при помощи ремешков-стяжек на «липучке». Разработаны для светодиодных осветителей-трубок LedFlow 4ft Bi-color DMX, LedFlow 4ft RGB (BP). Могут быть совместимы с четырехфутовыми осветителями NanLite, Kino Flo, BBS Pipeline, Digital Sputnik Voyager, Astera, Quasar и др.