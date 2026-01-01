images
Phottix (87221) HS Speed II держатель с креплением для накамерной вспышки

Phottix
Артикул: NVF-1180

Phottix HS Speed II – держатель с креплением HS Speed II предназначен для использования с держателем для зонта Phottix Varos BG. Также может быть установлен на другие адаптеры для зонтов, оснащенных проушиной 5/8".

Описание

С помощью детали типа L, стандартного башмака, винта крепления ¼х20 и ремешка осуществляется возможность крепления вспышек различных размеров либо в вертикальном, либо в горизонтальном положении. Одновременно можно устанавливать различные отражатели и рассеиватели света при помощи крепительных колец Bowens.

Совместимо с модификатором света Luna Beauty Dish и софтбоксом 2-в-1; софтбоксом с решеткой Phottix; софтбоксом Phottix Octa; стандартными софтбоксами Phottix.

Комплектация

  • Держатель HS Speed II.
  • Ремешок.
  • Чехол.

С этим товаром покупают

-5 %
Phottix 87515 FT держатель для нескольких вспышек с зонтом
Арт. NVF-744
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 17 ч

Phottix FT (87515) – перекладина для вспышек, на которую можно прикрепить до пяти импульсных вспышек.

Вертикальный держатель для зонта серии FT позволяет зафиксировать головы вспышек в направлении центра зонта для получения более мягкого света. На перекладину можно прикрепить 5 вспышек, так как она оснащена креплениями холодный башмак. Просто разбирается и складывается для хранения в чехол, идущий в комплекте. Нижняя часть со стандартным креплением 5/8'', крепление со внутренней резьбой 1/4" и 3/8" для легкой установки перекладины на осветительную стойку или штатив. Длина перекладины 39 см. Вес - 0,75 кг.

-5.06 %3 360 ₽
3 190 ₽
В корзину

