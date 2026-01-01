Phottix (87221) HS Speed II держатель с креплением для накамерной вспышки

Описание

С помощью детали типа L, стандартного башмака, винта крепления ¼х20 и ремешка осуществляется возможность крепления вспышек различных размеров либо в вертикальном, либо в горизонтальном положении. Одновременно можно устанавливать различные отражатели и рассеиватели света при помощи крепительных колец Bowens.

Совместимо с модификатором света Luna Beauty Dish и софтбоксом 2-в-1; софтбоксом с решеткой Phottix; софтбоксом Phottix Octa; стандартными софтбоксами Phottix.