Phottix Cerberus (87300) мульти-крепление

Временно нет в наличии

Phottix Cerberus (87300) – крепление Phottix позволяет установлявать накамерную вспышку в софт боксы трех типов: обычные софт боксы, с креплением типа Bowens и с креплением S-Mount, что обеспечивается конструкцией алюминиевых колец.

