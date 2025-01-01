images
Phottix Cerberus (87300) мульти-крепление

Phottix Cerberus (87300) мульти-крепление

Phottix
Артикул: NVF-5998

Phottix Cerberus (87300) – крепление Phottix позволяет установлявать накамерную вспышку в софт боксы трех типов: обычные софт боксы, с креплением типа Bowens и с креплением S-Mount, что обеспечивается конструкцией алюминиевых колец.

Комплектация

  • Держатель Varos PRO BG.
  • Phottix Cerberus.
  • Чехол.

