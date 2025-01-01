images
Lastolite LA2422 Tilthead поворотный кронштейн для фотовспышки

Lastolite
Артикул: OLE-0477

Lastolite LA2422 Tilthead – поворотный кронштейн для установки накамерной вспышки на стойку или телескопическую ручку. Вспышка дополнительно фиксируется винтом. Имеется возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Предусмотрено крепление для зонта.

Описание

Grifon WB-1250 перекладина настенная
Grifon WB-1250 перекладина настенная
Перекладина настенная WB-1250 предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого держателя является то, что он практически не занимает места. Выдерживает нагрузку до 8 кг.
 
Phottix 87200 Varos Pro S держатель для вспышки и зонта
Phottix 87200 Varos Pro S держатель для вспышки и зонта
Phottix Varos Pro S (87200) – небольшой держатель для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы.

Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонта. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 25. Вес - 0,4 кг.

Видео

Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
