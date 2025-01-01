Lastolite LA2422 Tilthead поворотный кронштейн для фотовспышки

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LA2422 Tilthead – поворотный кронштейн для установки накамерной вспышки на стойку или телескопическую ручку. Вспышка дополнительно фиксируется винтом. Имеется возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Предусмотрено крепление для зонта.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Phottix Varos Pro S (87200) – небольшой держатель для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы.
Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонта. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 25. Вес - 0,4 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen