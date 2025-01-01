images
Fotokvant NVF-3040 кронштейн для фотовспышки горячий/холодный башмак

Fotokvant NVF-3040 кронштейн для фотовспышки горячий/холодный башмак

Fotokvant
Артикул: NVF-3040

Fotokvant NVF-3040 – универсальный кронштейн типа холодный башмак для установки на фотокамеру вспышки, микрофона, удлинителя для светодиодов и накамерного света для съемки видео. Монтируется через горячий башмак фотоаппарата. Оснащен двойной блокировочной гайкой, с помощью которой кронштейн может при сдвиге быть надежно зафиксированным. Длина модели, мм – 120. Кронштейн подходит для всех моделей камер систем Canon, Nikon, Olympus и др. со стандартным башмаком.

Описание

Fotokvant NVF-3040 кронштейн для фотовспышки горячий/холодный башмак

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера