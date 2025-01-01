Fotokvant NVF-3040 кронштейн для фотовспышки горячий/холодный башмак

Артикул: NVF-3040

Fotokvant NVF-3040 – универсальный кронштейн типа холодный башмак для установки на фотокамеру вспышки, микрофона, удлинителя для светодиодов и накамерного света для съемки видео. Монтируется через горячий башмак фотоаппарата. Оснащен двойной блокировочной гайкой, с помощью которой кронштейн может при сдвиге быть надежно зафиксированным. Длина модели, мм – 120. Кронштейн подходит для всех моделей камер систем Canon, Nikon, Olympus и др. со стандартным башмаком.