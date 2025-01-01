Falcon Eyes FB-C300 кронштейн изогнутый для фотоаппарата

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Изогнутый кронштейн Falcon Eyes FB-C300. Предназначен для работы с фотоаппаратом.
При помощи кронштейна можно перемещать вспышку вокруг объектива, что наиболее удобно при макросъемке.
Гибкий отражатель на вспышку Fotokvant FR-02, белый.
Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую отражающую поверхность. Размер - 28х24 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.
