Falcon Eyes FB-C300 кронштейн изогнутый для фотоаппарата

Falcon Eyes
Артикул: VBR-211

Изогнутый кронштейн Falcon Eyes FB-C300.  Предназначен для работы с фотоаппаратом.

При помощи кронштейна можно перемещать вспышку вокруг объектива, что наиболее удобно при макросъемке.

Описание

С этим товаром покупают

Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Арт. FTR-636
Grifon TTL синхрокабель для Canon длиной 2 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Синхрокабель с поддержкой ETTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.

1 840 ₽
В корзину
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Арт. DAN-3249
Fotokvant CFR-02 гибкий отражатель на накамерную вспышку белый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Гибкий отражатель на вспышку Fotokvant FR-02, белый.

Гибкий рефлектор на накамерную вспышку. Крепится к вспышке манжетой с застежкой-липучкой. Имеет белую отражающую поверхность. Размер - 28х24 см. Вы можете изгибать отражатель для формирования светового потока по своему усмотрению.

500 ₽
В корзину
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Арт. DAN-3418
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

2 920 ₽
В корзину

