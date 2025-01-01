images
GreenBean ARM 11 держатель

GreenBean ARM 11 держатель

GreenBean
Артикул: VBR-002

GreenBean ARM 11 – накамерный держатель для установки микрофонов, осветителей, ЖК-мониторов на горячий башмак камеры или холодный стойки или рига. Общая длина 290 мм.

Описание

Центральное колено с трещоткой, барашек центрального колена фиксирует не только перекладины, но одновременно и вращающие элементы на концах этих перекладин. Элемент холодный башмак держателя ARM 11 крепится на резьбе, сняв его можно закрепить держатель на стойке или площадке с винтом 1/4 дюйма.

Характеристики:

  • материал изготовления – анодированный алюминий
  • длина, мм – 290
  • размер в сложенном состоянии, мм – 65х45х190
  • вес, г – 250

