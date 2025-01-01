GreenBean ARM 11 держатель

FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.
Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.
GreenBean ARM 11 – накамерный держатель для установки микрофонов, осветителей, ЖК-мониторов на горячий башмак камеры или холодный стойки или рига. Общая длина 290 мм.
Центральное колено с трещоткой, барашек центрального колена фиксирует не только перекладины, но одновременно и вращающие элементы на концах этих перекладин. Элемент холодный башмак держателя ARM 11 крепится на резьбе, сняв его можно закрепить держатель на стойке или площадке с винтом 1/4 дюйма.
Характеристики:
Fotokvant TM-02 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно прикрепить оборудование на стол, подставку, штатив или даже на ветку дерева.
Благодаря складывающимся ножкам может использоваться, как мини-штатив. Максимальное расстояние раскрытия, см – 6,5. Изготовлен из АВС-пластика. Вес - 0,15 кг.
Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.
YongNuo YN-160 III 5500К – осветитель светодиодный на 192 светодиода для фото и видеокамер. Поможет улучшить ваши снимки и упростит проведение видеозаписи. Размер, см – 19,5х17х7,5. Вес, г – 671.
Fotokvant BG-3030D Blue Green фон двусторонний тканевый 3х3 м синий и зеленый.
Фон тканевый Fotokvant BG-3030D, размер - 3х3 м. Фон плотный тканевый, двусторонний синий и зеленый. Предназначен, в первую очередь, для съемок хромакей. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона типа ворота. Материал - хлопок.
Fotokvant CAPII-49-Sony крышка для объектива 49 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива.
Fotokvant CAPII-62-Sony крышка для объектива 62 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива.
