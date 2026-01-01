Артикул: NVF-6707

Phottix Transfolder Deluxe – cофтбокс 60x60 см с круглой маской и сотами, изменяет резкий направленный свет вспышки в мягкий рассеянный свет. Большим плюсом является его портативность. Софтбокс легко и быстро раскладывается, поэтому удобен для небольших студий и выездной съемки. В комплекте чехол для переноски. Размер, см – 60x60.