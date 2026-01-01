images
Phottix Transfolder&nbsp;Deluxe cофтбокс 60x60 см с круглой маской и сотами

Phottix Transfolder&nbsp;Deluxe cофтбокс 60x60 см с круглой маской и сотами

Phottix
Артикул: NVF-6707

Phottix Transfolder Deluxe – cофтбокс 60x60 см с круглой маской и сотами, изменяет резкий направленный свет вспышки в мягкий рассеянный свет. Большим плюсом является его портативность. Софтбокс легко и быстро раскладывается, поэтому удобен для небольших студий и выездной съемки. В комплекте чехол для переноски. Размер, см – 60x60.

Описание

Phottix Transfolder&nbsp;Deluxe cофтбокс 60x60 см с круглой маской и сотами

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Чехол.
  • Крепление "круг" (для светового потока).
  • Внутренний рассеиватель.
  • Решетка.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера