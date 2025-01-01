images
Fujimi
Артикул: NVF-1747

Fujimi FJO-15 – октобокс для накамерной вспышки, позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Диаметр октобокса 15 см.

 

Описание

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс для накамерной вспышки. Виды и как выбрать

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Полезные ссылки

Ваша корзина

