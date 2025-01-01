Falcon Eyes CA-7A переходник для фотоаппарата

RAYLAB RPF-KIT2 - набор насадок для накамерной вспышки.
Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры.
Для хранения и переноски комплектуется сумкой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes CA-7A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Canon 580EX II.
Manfrotto 195 переходник-адаптер со штифта 16 мм на резьбу 1/4 дюйма.
Материал - латунь.
