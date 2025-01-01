images
Falcon Eyes CA-7A переходник для фотоаппарата

Falcon Eyes CA-7A переходник для фотоаппарата

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1350

Falcon Eyes CA-7A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.

Устанавливается на фотовспышки Canon 580EX II.

 

Описание

Falcon Eyes CA-7A переходник для фотоаппарата

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Арт. FTR-1496
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

RAYLAB RPF-KIT2 - набор насадок для накамерной вспышки.

Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры.

Для хранения и переноски комплектуется сумкой.

671 ₽
В корзину
Manfrotto 195 переходник с штифта 5/8&quot; на резьбу 1/4&quot;
Арт. DAN-2013
Manfrotto 195 переходник с штифта 5/8" на резьбу 1/4"
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 195 переходник-адаптер со штифта 16 мм на резьбу 1/4 дюйма.

Материал - латунь.

1 590 ₽
В корзину

Видео

Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера