GVM (Great Video Maker) — международный бренд, специализирующийся на производстве светодиодного освещения для фото- и видеостудий. Оборудование GVM ценят за отличное соотношение цены и качества, высокую цветопередачу (CRI ≥96), широкий диапазон цветовой температуры и компактность. Особую популярность завоевали RGB-панели и комплекты для контент-мейкеров, блогеров и профессиональных операторов.
GVM 800D-RGB — комплект из трех осветителей
Это готовое решение для организации портативного студийного света. В набор входят:
- 3 LED-панели мощностью 40 Вт каждая
- 3 напольных стойки (высота регулируется)
- Сумка для хранения и транспортировки
- Питание от двух аккумуляторов NP-F950/970/990 (покупаются отдельно) или от сети
Ключевые возможности GVM 800D-RGB:
- Режим RGB — любой цвет радуги для креативных эффектов, хромакея или атмосферной подсветки.
- Регулировка яркости — бесступенчатая (0–100%), точный контроль экспозиции.
- Высокая цветопередача (CRI 96+, TLCI 97+) — естественные оттенки кожи без искажений.
- Управление — через пульт ДУ, мобильное приложение (по Bluetooth) или встроенный OLED-дисплей.
- Бесшумная работа — активное охлаждение, но вентилятор почти не слышен (важно для записи звука).
- Эффекты — встроенные сценарии: пожар, полицейская мигалка, стробирующий свет, свеча и другие.
Для каких задач подходит GVM 800D-RGB:
- Видеоблогинг — портативный свет в дорогу или домашнюю студию.
- Интервью и репортаж — мягкий рассеянный свет через прилагаемые диффузоры.
- Предметная съемка — два источника для бликов и один контровой.
- Свадебная и репортажная съемка — как заполняющий свет в темных помещениях.
- Креативная портретная съемка — RGB-режим для цветных акцентов.
