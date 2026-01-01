GVM — профессиональный LED-свет для фото и видеосъемки

GVM (Great Video Maker) — международный бренд, специализирующийся на производстве светодиодного освещения для фото- и видеостудий. Оборудование GVM ценят за отличное соотношение цены и качества, высокую цветопередачу (CRI ≥96), широкий диапазон цветовой температуры и компактность. Особую популярность завоевали RGB-панели и комплекты для контент-мейкеров, блогеров и профессиональных операторов.

GVM 800D-RGB — комплект из трех осветителей

Это готовое решение для организации портативного студийного света. В набор входят:

  • 3 LED-панели мощностью 40 Вт каждая
  • 3 напольных стойки (высота регулируется)
  • Сумка для хранения и транспортировки
  • Питание от двух аккумуляторов NP-F950/970/990 (покупаются отдельно) или от сети

Ключевые возможности GVM 800D-RGB:

  • Режим RGB — любой цвет радуги для креативных эффектов, хромакея или атмосферной подсветки.
  • Регулировка яркости — бесступенчатая (0–100%), точный контроль экспозиции.
  • Высокая цветопередача (CRI 96+, TLCI 97+) — естественные оттенки кожи без искажений.
  • Управление — через пульт ДУ, мобильное приложение (по Bluetooth) или встроенный OLED-дисплей.
  • Бесшумная работа — активное охлаждение, но вентилятор почти не слышен (важно для записи звука).
  • Эффекты — встроенные сценарии: пожар, полицейская мигалка, стробирующий свет, свеча и другие.

Для каких задач подходит GVM 800D-RGB:

  • Видеоблогинг — портативный свет в дорогу или домашнюю студию.
  • Интервью и репортаж — мягкий рассеянный свет через прилагаемые диффузоры.
  • Предметная съемка — два источника для бликов и один контровой.
  • Свадебная и репортажная съемка — как заполняющий свет в темных помещениях.
  • Креативная портретная съемка — RGB-режим для цветных акцентов.

Где купить GVM в России?

Сеть магазинов «Фотогора» предлагает оригинальные комплекты GVM в трёх городах:

  • Москва — Малая Семеновская, 3с6 (метро «Электрозаводская»)
  • Санкт-Петербург — Санкт-Петербург, 7я Красноармейская 25 (м.Технологический институт)
  • Воронеж — уточняйте адрес по телефону или на сайте

GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей. Мощность (макс) - 40 Вт (х3). RGB режим. Питание  NP-F950/970/990 х2. Комплект из 3-х осветителей, 3-х стоек и сумки для хранения и перевозки. 

