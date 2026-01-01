GVM (Great Video Maker) — международный бренд, специализирующийся на производстве светодиодного освещения для фото- и видеостудий. Оборудование GVM ценят за отличное соотношение цены и качества, высокую цветопередачу (CRI ≥96), широкий диапазон цветовой температуры и компактность. Особую популярность завоевали RGB-панели и комплекты для контент-мейкеров, блогеров и профессиональных операторов.

GVM 800D-RGB — комплект из трех осветителей

Это готовое решение для организации портативного студийного света. В набор входят:

3 LED-панели мощностью 40 Вт каждая

3 напольных стойки (высота регулируется)

Сумка для хранения и транспортировки

Питание от двух аккумуляторов NP-F950/970/990 (покупаются отдельно) или от сети

Ключевые возможности GVM 800D-RGB:

Режим RGB — любой цвет радуги для креативных эффектов, хромакея или атмосферной подсветки.

Регулировка яркости — бесступенчатая (0–100%), точный контроль экспозиции.

Высокая цветопередача (CRI 96+, TLCI 97+) — естественные оттенки кожи без искажений.

Управление — через пульт ДУ, мобильное приложение (по Bluetooth) или встроенный OLED-дисплей.

Бесшумная работа — активное охлаждение, но вентилятор почти не слышен (важно для записи звука).

Эффекты — встроенные сценарии: пожар, полицейская мигалка, стробирующий свет, свеча и другие.

Для каких задач подходит GVM 800D-RGB:

Видеоблогинг — портативный свет в дорогу или домашнюю студию.

Интервью и репортаж — мягкий рассеянный свет через прилагаемые диффузоры.

Предметная съемка — два источника для бликов и один контровой.

Свадебная и репортажная съемка — как заполняющий свет в темных помещениях.

Креативная портретная съемка — RGB-режим для цветных акцентов.

