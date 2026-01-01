GVM 800D-RGB комплект осветителей

Осветительные устройства имеют регулируемую цветовую температуру от 3200 до 5600К. Лампа имеет 168 светодиодов и 84 RGB светодиодов. В комплекте имеются шторки для регулировки луча. Вы сможете установить их под требуемым углом, чтобы получить необходимую площадь освещения.

На задней стороне панели имеется жидкокристаллический монитор, на котором отображается яркость и другие параметры. Управлять устройством возможно с гаджета через мобильное приложение. Вы сможете удаленно регулировать яркость и цветовую температуру.

Корпус GVM 800D-RGB выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, который не боится высоких температур и способен выдерживать повышенные нагрузки. В комплект входит адаптер для бесперебойной и стабильной работы лампы. Устройство можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного осветителя. Имеется кейс для переноски и хранения.