GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей
GVM 800D-RGB комплект осветителей

GVM 800D-RGB комплект осветителей

GVM
Артикул: MTG-3695

GVM 800D-RGB комплект осветителей. Мощность (макс) - 40 Вт (х3). RGB режим. Питание  NP-F950/970/990 х2. Комплект из 3-х осветителей, 3-х стоек и сумки для хранения и перевозки. 

Описание

Осветительные устройства имеют регулируемую цветовую температуру от 3200 до 5600К. Лампа имеет 168 светодиодов и 84 RGB светодиодов. В комплекте имеются шторки для регулировки луча. Вы сможете установить их под требуемым углом, чтобы получить необходимую площадь освещения. 

На задней стороне панели имеется жидкокристаллический монитор, на котором отображается яркость и другие параметры. Управлять устройством возможно с гаджета через мобильное приложение. Вы сможете удаленно регулировать яркость и цветовую температуру.

Корпус GVM 800D-RGB выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, который не боится высоких температур и способен выдерживать повышенные нагрузки. В комплект входит адаптер для бесперебойной и стабильной работы лампы. Устройство можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного осветителя. Имеется кейс для переноски и хранения. 

  • Вид осветителя LED панель
  • Мощность (макс) 40 Вт
  • Светодиоды 252 шт
  • Диапазон цветовой температуры 3200 — 5600 K
  • RGB режим Да
  • CRI 97
  • Угол светового потока 120 °
  • Питание NP-F950/970/990 х2, сетевой адаптер
  • Вход 15В
  • Способ управления панель управления на корпусе, приложение GVM LED app
  • Имеет крепление 5/8"
  • Габариты 269 × 262 × 41 мм
  • Материал алюминий

Комплектация

  • осветитель (3шт)
  • софтбокс (3шт)
  • стойка (3шт)
  • крепление (3шт)
  • рассеиватель (3шт)
  • кашетирующие шторки (3шт)
  • сетевой адаптер (3шт)
  • сумка

