images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый
Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый
Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый
Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый
Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый
Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый
Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый

Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый

Fotokvant
Артикул: MTG-1728

Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый. 

Художественный двусторонний пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует внешний вид бетона и серого камня.

Описание

Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
Обзор Fotokvant LED-80T Advanced Light
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера