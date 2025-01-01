Fotokvant (840289) PBT-6060-CS двусторонний пластиковый фон с текстурой бетон и камня серый

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Художественный двусторонний пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует внешний вид бетона и серого камня.

