П-Фото (1202-1540) фон пластиковый 1,55х4,0 м белый матовый/глянцевый

Артикул: NVF-2473

П-Фото (1202-1540) – пластиковый студийный фон белого цвета двусторонний. Подходит для предметной съемки для каталогов и интернет-магазинов, а также натюрмортов и животных. Фон может быть использован в качестве защитного для бумажного фона при ростовой съемке.