П-Фото (1202-1540) фон пластиковый 1,55х4,0 м белый матовый/глянцевый

П-Фото (1202-1540) фон пластиковый 1,55х4,0 м белый матовый/глянцевый

П-Фото
Артикул: NVF-2473

П-Фото (1202-1540) – пластиковый студийный фон белого цвета двусторонний. Подходит для предметной съемки для каталогов и интернет-магазинов, а также натюрмортов и животных. Фон может быть использован в качестве защитного для бумажного фона при ростовой съемке. 

Поверхность фона лишена фактуры, абсолютно гладкая – матовая с одной стороны и глянцевая с другой. Толщина листа 0,35 мм. Фотофон прочный, износостойкий, не боится воды, легко чистится. Намотан на картонную трубу. Вес фона 3,5 кг.

Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

