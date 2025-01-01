Falcon Eyes фон пластиковый белый матовый 100х140 см

Артикул: NVF-6506

Falcon Eyes – пластиковый студийный фон отличного качества. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из влагоустойчивого материала, который можно протирать влажной тканью. Устойчив к истиранию и за счет этого долговечен.