images
Falcon Eyes фон пластиковый белый матовый 100х140 см

Falcon Eyes фон пластиковый белый матовый 100х140 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6506

Falcon Eyes – пластиковый студийный фон отличного качества. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из влагоустойчивого материала, который можно протирать влажной тканью. Устойчив к истиранию и за счет этого долговечен.

Описание

Falcon Eyes фон пластиковый белый матовый 100х140 см

Комплектация

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Арт. FTR-1141
Grifon SB-80120 софтбокс прямоугольный 80х120 см с байонетом Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-80120 – софтбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт.

Размер 80х120 см. Байонет Bowens.

3 800 ₽
В корзину
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 рефлектор
Арт. NVF-6747
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 рефлектор
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.

1 500 ₽
В корзину

Видео

Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Cветодиодный осветитель Fotokvant LED-900AS с пультом ДУ. Обзор
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера