Colorama Graduated COG315 градиентный фон белый/голубой 110x170 см

Cullmann PRIMAX 380 – штатив с видеоголовой, максимальная высота 159 см, максимальная нагрузка 3.5 кг.
В сложенном виде имеет длину 66 см. и вес 1535 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Colorama Graduated COG315 – пластиковый студийный фон отличного качества. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Cullmann PRIMAX 380 – штатив с видеоголовой, максимальная высота 159 см, максимальная нагрузка 3.5 кг.
В сложенном виде имеет длину 66 см. и вес 1535 г.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Colorama Graduated COG312 – пластиковый студийный фон отличного качества.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов.
Работай с цветом без бликов
Wansen