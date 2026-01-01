Colorama Graduated COG315 градиентный фон белый/голубой 110x170 см

images
Colorama
Артикул: NVF-2413

Colorama Graduated COG315 – пластиковый студийный фон отличного качества. Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен.

