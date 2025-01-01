images
-8 %
Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик

Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик

Colorama
Артикул: NVF-5069

Colorama CO5047 Electric – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – электрик.

Описание

Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST 100х120 G фон пластиковый серый матовый
Арт. NVF-5707
FST 100х120 G фон пластиковый серый матовый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 100х120 G – фон студийный матовый пластиковый.

Цвет серый. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.

1 500 ₽
В корзину
Savage (31-1253) Blue Jay фон бумажный 1,35x11 м голубая сойка
Savage (31-1253) Blue Jay фон бумажный 1,35x11 м голубая сойка
Savage (31-1253) Blue Jay фон бумажный 1,35x11 м голубая сойка
Арт. NVF-5315
Savage (31-1253) Blue Jay фон бумажный 1,35x11 м голубая сойка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

5 390 ₽
В корзину
Colorama Graduated COG316 градиентный фон белый/светло-голубой 110x170 см
Арт. NVF-2414
Colorama Graduated COG316 градиентный фон белый/светло-голубой 110x170 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama Graduated COG316 пластиковый студийный фон отличного качества.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен.

12 990 ₽
В корзину
FST 100х200 Blue фон пластиковый синий матовый
Арт. NVF-8806
FST 100х200 Blue фон пластиковый синий матовый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 100х200 Blue – пластиковый, синий, матовый студийный фон.

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – синий.

1 700 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant BP-0204 RED фон для фотобокса BOX-22/23 LED красный
Fotokvant BP-0204 RED фон для фотобокса BOX-22/23 LED красный
Fotokvant BP-0204 RED фон для фотобокса BOX-22/23 LED красный
Арт. DAN-1612
Fotokvant BP-0204 RED фон для фотобокса BOX-22/23 LED красный
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Fotokvant BP-0204 RED - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, красного цвета.

Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. 

Размер фона - 21х48 см.

-5 %110 ₽
100 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Арт. DAN-3830
Fotokvant V-2108BG система установки 2х0.8 м пластикового фона
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Система Fotokvant V-2108BG для установки пластикового фона.

Система подвеса фона состоит из стойки, перекладины и клипс для фиксации фона. Используется для крепления небольших пластиковых, светоотражающих или бумажных фонов. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Высота - 200 см, ширина - 80 см. Обращаем ваше внимание, что для более надежной установки фона может потребоваться специальная дополнительная фиксация.

-5 %1 990 ₽
1 890 ₽
В корзину
Wansen PB-1220 фон пластиковый кофейный 1,2х2 м
Wansen PB-1220 фон пластиковый кофейный 1,2х2 м
Wansen PB-1220 фон пластиковый кофейный 1,2х2 м
Арт. DAN-7856
Wansen PB-1220 фон пластиковый кофейный 1,2х2 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1220 кофейный, размер - 1,2х2 м.

Пластиковый, матовый фон кофейного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

1 530 ₽
В корзину
-7 %
Wansen PB-1220 фон пластиковый голубой 1,2х2 м
Wansen PB-1220 фон пластиковый голубой 1,2х2 м
Wansen PB-1220 фон пластиковый голубой 1,2х2 м
Арт. DAN-7860
Wansen PB-1220 фон пластиковый голубой 1,2х2 м
Наличие
Москва: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Фон пластиковый Wansen PB-1220 голубой, размер - 1,2х2 м.

Пластиковый, матовый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.

-6.54 %1 530 ₽
1 420 ₽
В корзину

Видео

FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера