Colorama CO5047 Electric пластиковый матовый фон 1х1,3 цвет электрик

FST 100х120 G – фон студийный матовый пластиковый.
Цвет серый. Размер 1х1,2 м. Идеально подходит для предметной съемки.
Colorama CO5047 Electric – пластиковый студийный фон, который отличается отменным качеством.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен. Размер, м – 1x1,3. Цвет – электрик.
Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.
Colorama Graduated COG316 – пластиковый студийный фон отличного качества.
Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов. Фон изготовлен из ПВХ, материал можно протирать влажной тканью, он устойчив к истиранию и за счет этого долговечен.
FST 100х200 Blue – пластиковый, синий, матовый студийный фон.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – синий.
Fotokvant BP-0204 RED - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, красного цвета.
Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Размер фона - 21х48 см.
Система Fotokvant V-2108BG для установки пластикового фона.
Система подвеса фона состоит из стойки, перекладины и клипс для фиксации фона. Используется для крепления небольших пластиковых, светоотражающих или бумажных фонов. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Высота - 200 см, ширина - 80 см. Обращаем ваше внимание, что для более надежной установки фона может потребоваться специальная дополнительная фиксация.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 кофейный, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон кофейного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1220 голубой, размер - 1,2х2 м.
Пластиковый, матовый фон голубого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
