Superior 59 Lite Blue фон бумажный 1,35x6 м цвет светло-голубой

Superior 59 Lite Blue фон бумажный 1,35x6 м цвет светло-голубой

Superior
Артикул: NVF-6828

Superior 59 Lite Blue – фон бумажный, известной американской фирмы Superior. Размер 1,35х6,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Цвет светло-голубой. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

цветовая палитра бумажных фонов

