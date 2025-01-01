Savage (21-12) New Wheat фон бумажный 2,7x11 м пшеничный

Временно нет в наличии

С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости.

