images
images
Lastolite (9038) Primrose бумажный фон 2,72x11 м первоцвет
Lastolite (9038) Primrose бумажный фон 2,72x11 м первоцвет

Lastolite (9038) Primrose бумажный фон 2,72x11 м первоцвет

Lastolite
Артикул: FTR-718

Бумажный фон Lastolite размером 2,72 х 11,0 м. Выпускается в рулонах. Поставляется в удобной коробке. Масса фона в упаковке – 6 кг.

Описание

цветовая палитра бумажных фонов

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Брассаи
Брассаи
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера