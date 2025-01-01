images
images
Lastolite (9012) Grey arctic бумажный фон 2,72x11 м серый кварц
Lastolite (9012) Grey arctic бумажный фон 2,72x11 м серый кварц

Lastolite (9012) Grey arctic бумажный фон 2,72x11 м серый кварц

Lastolite
Артикул: FTR-706

Бумажный фон Lastolite размером 2,72 х 11,0 м. Выпускается в рулонах. Поставляется в удобной коробке. Масса фона в упаковке – 6 кг.

Описание

Lastolite (9012) Grey arctic бумажный фон 2,72x11 м серый кварц

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Как стать свадебным фотографом со своим стилем
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера