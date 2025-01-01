FST 1009 BLACK фон бумажный черный 2,72х11 м

Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
FST BLACK 1009 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Цвет – черный.
FST SUPER WHITE 1008 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Цвет – белый.
GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green – зеленый тканевый фон хромакей. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда впоследствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, м – 2,4х5,0. Плотность ткани - 150 г/м²
Фон бумажный Colorama CO127 Lagoon лагуна, размер 2,72х11 м.
Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.
Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом.
Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 10 Вт. Осветитель работает в режиме RGB, выдает регулируемую цветовую температуру от 3200 K до 5600 K. Показатель CRI - 96+. Емкость батареи - 4000 мАч. Светильник комплектуется кабелем USB Type-C, ремешком на руку и сумкой для переноски.
Фон бумажный FST 1031 STORM GREY, размер - 2,72х11 м, цвет - штормовой серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе шириной 2,75 м.
