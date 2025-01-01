BD 110BDCW ERMIN GRAY фон бумажный 2,7х11 м бежево-серый

Артикул: NVF-6808

BD 110BDCW ERMIN GRAY – бумажные фоны BD имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер – 2,7х11 м, цвет – бежево-серый.