Lumifor LBGN-1520 Black нетканый фон 150x200 см черный

Lumifor LBGN-1520 Black – идеальный фон для предметной съемки.
Изготовлен из матового, плотного нетканого материала. Фон хранится в намотанном состоянии на картонной трубе, что упрощает его транспортировку и установку на выездных фотосессиях. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.
Фон прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Цвет – черный. Размер, см – 150x200.
