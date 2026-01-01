Lumifor LBGN-1520 Black нетканый фон 150x200 см черный

images
Lumifor
Артикул: NVF-5034

Lumifor LBGN-1520 Black – идеальный фон для предметной съемки.

Изготовлен из матового, плотного нетканого материала. Фон хранится в намотанном состоянии на картонной трубе, что упрощает его транспортировку и установку на выездных фотосессиях. Диаметр трубы - 41 мм, что исключает использование систем крепления типа гантели.

Фон прочный, его можно мыть и протирать влажной тканью. Цвет – черный. Размер, см – 150x200.

