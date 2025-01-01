Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»

Арт. FTR-1323

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет лагуна.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

