Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»
Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»
Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»
Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»
Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»

Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»

Fotokvant
Артикул: NVF-2810

Fotokvant NVF-2810 – комплект нетканых фонов четырех цветов (черный, серый, белый, зеленый). Размер 1,6х5,0 м. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

 

 

Описание

Fotokvant NVF-2810 комплект нетканых фонов «Студия»

Комплектация

  • Fotokvant FTR-1297 (белый) – 1 шт.
  • Fotokvant FTR-1308 (черный) – 1 шт.
  • Fotokvant FTR-1302 (серый) – 1 шт.
  • Fotokvant FTR-1317 (зеленый) – 1 шт.

Полезные ссылки

