Raylab RBGD-2770-yellow фон тканевый 2,7х7,0 м желтый

Временно нет в наличии

Raylab RBGD-2770 – муслиновый фон для работы в фотостудии. Упакован в удобную сумку. Возможна стирка в деликатном режиме. Размер 2,7x7,0 м. Цвет – желтый.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter