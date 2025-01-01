images
FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м черный

FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м черный

FST
Артикул: NVF-1726

FST GB36 – тканевый фотофон 3,0х6,0 м из хлопка черного цвета. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.

Описание

FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м черный

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-10 %
FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м серый
Арт. NVF-1728
FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 ч

FST GB36 – тканевый фотофон 3,0х6,0 м из хлопка серого цвета. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.

-10 %6 500 ₽
5 850 ₽
В корзину
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая для фона 6 м
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм. 


-5 %270 ₽
250 ₽
В корзину

Видео

Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Видеообзор &quot;Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления&quot;
Видеообзор "Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления"
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера