FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м черный

FST GB36 – тканевый фотофон 3,0х6,0 м из хлопка серого цвета. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
FST GB36 – тканевый фотофон 3,0х6,0 м из хлопка черного цвета. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.
Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
