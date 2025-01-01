FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м черный

Арт. NVF-2300

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.