FST B36-125 blue фон тканевый

Артикул: OLE-2166

Двусторонний фон размером 3 х 6 метров из синтетического волокна. Материал равномерного полотняного переплетения плотностью 125 г/кв.м. Можно стирать в стиральной машине, легко гладится, не линяет. Используется в фото- и видеосъемках для автоматической обтравки в графических и видеоредакторах.