FST B33-125 blue фон тканевый

Артикул: OLE-2164

Фон-хромакей размером 3 х 3 метра из цельного полотна хлопчатобумажной ткани синего цвета без швов. Материал равномерного полотняного переплетения плотностью 125 г/кв.м. Можно стирать в стиральной машине, легко гладится, не линяет. Используется в фото- и видеосъемках для автоматической обтравки в графических и видеоредакторах. 

Описание

