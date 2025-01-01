Falcon Eyes Super Dense-3060 black фон черный 3х6 м.

Falcon Eyes Super Dense-3060 black – тканевый фон высокой плотности 250 г/кв.м, не подвержен истиранию, прочный, успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке.
Поверхность ткани матовая, это позволяет добиться отсутствия бликов вызывающих паразитную засветку при фотосъемке. Фон изготовлен из цельного полотна с прошитым рукавом для крепления на перекладине. Легко складывается для транспортировки.
ВНИМАНИЕ: тканевый фон можно стирать в прохладной воде отдельно от других вещей (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах без пара.
Характеристики:
- цвет – black/черный
- размер, м – 3,0 х 6,0
- плотность – 250 г/кв.м
- вес фона, кг – 4,3