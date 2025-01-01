images
Falcon Eyes Super Dense-3060 black фон черный 3х6 м.

Falcon Eyes Super Dense-3060 black фон черный 3х6 м.

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6022

Falcon Eyes Super Dense-3060 black – тканевый фон высокой плотности 250 г/кв.м, черный, ширина 3,0 м, длина 6,0 м.

Описание

Falcon Eyes Super Dense-3060 black – тканевый фон высокой плотности 250 г/кв.м, не подвержен истиранию, прочный, успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке.

Поверхность ткани матовая, это позволяет добиться отсутствия бликов вызывающих паразитную засветку при фотосъемке. Фон изготовлен из цельного полотна с прошитым рукавом для крепления на перекладине. Легко складывается для транспортировки.

ВНИМАНИЕ: тканевый фон можно стирать в прохладной воде отдельно от других вещей (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах без пара.

Характеристики:

  • цвет – black/черный
  • размер, м – 3,0 х 6,0
  • плотность – 250 г/кв.м
  • вес фона, кг – 4,3

