Falcon Eyes FB-08 FB-3060 бязевый фон серый

Manfrotto 143 – трехшарнирный универсальный стальной держатель. Длина – 53 см, максимальная нагрузка – 3 кг.
Falcon Eyes FB-08 FB-3060 – универсальный тканевый фон из бязи. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Изготовлен в виде цельного полотна со специальным креплением для перекладины. Размер 3,0х6,0 м, вес – 2,4 кг.
Fujimi FJ-UNC-LPE5 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Manfrotto 043 SKY HOOK GAFFER – прищепка-зажим с адаптером для установки оборудования на трубы диаметром, мм – от 25 до 65. Зажим изготовлен из алюминия. Вес, г – 650.
Sekonic L-858D – многофункциональный флэшметр. Предназначен для измерения длительности импульса и суммарной мощности вспышек с HSS-синхронизацией на коротких выдержках, для более точного измерения экспозиции при работе с несколькими накамерными вспышками.
