Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-185 фон муслиновый 3x6 м.

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.
Falcon Eyes DigiPrint-3060 C-185 – фон муслиновый пестрый. Абстрактный рисунок напечатан на широкоформатном плоттере. Ширина 3,0 м, длина 6,0 м.
Муслин – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах.
Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине.
Характеристики:
FST MACRO KIT – комплект постоянного света для макросъемки, состоящий из двух галогенных осветителей, портативных штативов и фотобокса размером 60х60х60 см. Суммарная мощность осветителей – 100 Вт. Цветовая температура, К – 5100. Идеальный набор для любителей макросъемки. Фотобокс служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол.
