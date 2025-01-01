FST GB36 фон тканевый хлопковый 3,0х6,0 м серый

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала.
Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
FST GB36 – тканевый фотофон 3,0х6,0 м из хлопка серого цвета. Плотность полотна 131 г/кв.м. Предназначен для фото- и видеосъемки.
Falcon Eyes В-1012/H – мобильная система установки фона типа «ворота». Предназначена для устнановки рулонных фонов. Удобная в эксплуатации, хранении и легкая при транспортировке система используется для студийной съемки и фотографии на выезде.
FST L-2801 – система подвеса фона представляет собой комплект из двух стоек высотой 2,8 м и телескопической перекладины. Используется для крепления бумажных или любых рулонных фонов шириной до трех метров. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
FST ST-B4 – комплект для крепления четырех бумажных фонов. Комплект держателей бумажного фона с системой скручивания экспан. Предназначен для крепления фонов с внутренним диаметром несущей трубы 46-78 мм.
