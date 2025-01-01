images
Lastolite LB6752 фотофон складной красный/фиолетовый 180х215 см

Lastolite LB6752 фотофон складной красный/фиолетовый 180х215 см

Lastolite
Артикул: DAN-0212

Lastolite LB6752 – складной тканевый фон размером 180х215 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

