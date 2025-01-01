Grifon 2B1530-09/18 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе

Grifon 2B1530-06/08 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет голубой/пурпурный.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon 2B1530-09/18 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет зеленый СК/рубиновый.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.
Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.
Дополнительный чехол подходит для фонов Grifon. Для остальных фонов, возможно, потребуется подгонка чехла под нужные размеры.
Grifon KIT-5B4 – фон тканевый двухсторонний. Размер 150х200 см, цвет белый/красный. В комплекте чехол с пологом. Размер 150х300 см, цвет синий/какао.
Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко складывается и раскладывается, занимает немного места при хранении.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-коралловый с серым.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
Fotokvant Strobo-1 KIT - комплект фильтров с сотовой насадкой для накамерных вспышек Canon/Nikon.
Универсальный комплект стробиста позволяющий получать различные цветовые эффекты, а также формировать направленный световой поток от накамерной вспышки.
Wansen
Работай с цветом без бликов