Grifon 2B1530-09/18 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе

Grifon 2B1530-09/18 дополнительный чехол к тканевому фону на каркасе

Grifon
Артикул: NVF-1121

Grifon 2B1530-09/18 – дополнительный чехол 150х300 см (для фона на пружине 150х200 см). Цвет зеленый СК/рубиновый.

Используется для фотосъемок на выезде или в небольших студиях. Легко надевается и снимается, занимает минимум места при хранении.

 

Описание

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

Дополнительный чехол подходит для фонов Grifon. Для остальных фонов, возможно, потребуется подгонка чехла под нужные размеры.

