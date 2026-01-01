Fotokvant NVF-6578 держатель для тканевых фонов 4 шт.

Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-белый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Fotokvant NVF-6578 – держатель для тканевых фонов, позволяет быстро монтировать тканевые фоны на перекладину. Имеют удобную регулировку, в комплекте 4 шт.
Fotokvant R2-80GS – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.
Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.
