Fotokvant NVF-6578 держатель для тканевых фонов 4 шт.
Fotokvant
Артикул: NVF-6578

Fotokvant NVF-6578 – держатель для тканевых фонов, позволяет быстро монтировать тканевые фоны на перекладину. Имеют удобную регулировку, в комплекте 4 шт.

Описание

Fotokvant NVF-6578 держатель для тканевых фонов 4 шт.

С этим товаром покупают

-5 %
Grifon TI W-102 фон пятнистый серо-белый 3х5 м
Арт. FTR-608
Grifon TI W-102 фон пятнистый серо-белый 3х5 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 18 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-белый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-5 %5 280 ₽
5 010 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см
Арт. NVF-7311
Fotokvant R2-80GS светоотражатель 2 в 1 золото-серебро диаметром 80 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant R2-80GS – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 золото-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.


730 ₽
В корзину
Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый
Арт. NVF-8609
Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.

3 060 ₽
В корзину

Видео

Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
