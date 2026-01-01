Godox Virso S M1 петличная радиосистема для Sony
Godox
Артикул: OLE-4645

Комплект для Sony из одного передающего трансмиттеров со встроенным микрофоном и двухканального принимающего ресивера с креплением в горячий башмак. Функция шумоподавления, беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 200 метров. Время работы приемника 17ч, передатчиков - 13ч. В комплекте 1 всенаправленный петличный микрофон.

Описание

Особенности:

  • Частота 2.4 Ггц
  • Простой интуитивно понятный интерфейс
  • Автоматическая синхронизация
  • Высокая совместимость с различными записывающими устройствами
  • Mono/stereo/safety режим
  • Режим шумоподавления
  • Подключение «Plug&Play»
  • Цветные TFT-дисплеи на приемнике и передатчике, отображащие уровни, состояние звука, заряд батареи и др.
  • Встроенный литиевый аккумулятор
  • Увеличенное время автономной работы до 17 часов у ресивера и 13 часов у трансмиттеров


Характеристики:

  • Устройство Приемник Virso RX / Передатчик Virso TX
  • Аудиовыход 3,5 мм TRS / -
  • Чувствительность - / TX-32дБ ±2дБ
  • Максимальный уровень звукового давления - / TX 110дБ
  • Аудиовход - / 3,5 мм TRS (вход для петличного микрофона)
  • Номинальный диапазон частот 50Гц-18кГц
  • Отношение сигнал/шум 70дБ или выше
  • Способ крепления «Горячий башмак» (устанавливается в «горячий башмак» Sony)
  • Динамический диапазон 90 дБ
  • Рабочая дистанция максимальная 200 м
  • Источник питания Встроенная литиевая батарея
  • Время работы RX 17ч / TX 13ч
  • Емкость батареи RX 400 мАч / TX 600 мАч
  • Радиодиапазон сигнала 2,4ГГц (2402 - 2480 МГц)
  • Мощность передатчика, не более 5дБм
  • Диаграмма направленности Всенаправленный
  • Диапазон рабочих температур -10°C~50°C
  • Cуммарные гармонические искажения (THD) 0.03%
  • Параметры входа Type-C RX 5В 0.6А / TX 0.32А
  • Размеры RX 50х50х16 мм / TX 52х50х16 мм
  • Вес RX 40 г / TX 33 г

Комплектация

  • Передатчик Virso TX х1
  • Приемник Virso RX х1
  • Кабель USB 3в1 / Type-C
  • Ворсовая ветрозащита х1
  • Кабель TRS-TRRS 3,5 мм х1
  • Кабель TRS-TRS 3,5 мм х1
  • Всенаправленный петличный микрофон х1
  • Крышка башмака
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

