Boya BY-V1 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с Lightning разъём

Boya BY-V1 сверхкомпактная 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система для устройств с Lightning разъёмом.
Серия BY-V — это профессиональная беспроводная микрофонная система для записи на ходу, включая видеоблоги, подкасты, а также прямую трансляцию. BY-V1 включает в себя один передатчик и приемник, приемник поставляется с сертифицированным MFi выходом Lightning, разработанным специально для устройств Apple iOS. Она предлагает высококачественное звуковое решение по доступной цене, что делает ее доступной для более широкого круга пользователей.
Серия BY-V компактна, легка, ее также удобно носить с собой. Вес передатчика составляет 9,5 г, а приемника — 6 г. Она проста в использовании, просто подключите приемник, чтобы немедленно начать запись.
На боковой стороне приемника серии BY-V предусмотрен порт для зарядки USB-C. Если во время записи ваше устройство необходимо зарядить, вы можете зарядить его, подключив к этому порту USB-C. Зарядка во время записи особенно подходит для длительных сеансов записи, таких как потоковое вещание, запись курса и т.д.
Серия BY-V идеально подходит как для обычных условий записи, так и для шумных помещений. Кнопка NR на передатчике активирует режим шумоподавления, отфильтровывая большую часть шума окружающей среды, оставляя только чистый звук.
Срок службы батарей серии BY-V впечатляет, передатчик может непрерывно работать в течение 9 часов после полной зарядки, в то время как приемник не нуждается в подзарядке, что устраняет необходимость прерывать запись для зарядки устройства.
Характеристики:
