Boya BOYAMINI-12 ультракомпактная двухканальная беспроводная микрофонная система

Ультракомпактная беспроводная микрофонная систему, работающая в диапазоне 2.4 ГГц. Благодаря встроенному искусственному интеллекту, устройство в реальном времени обрабатывает голос, делая его максимально приятным для восприятия. Легко подключается к любым устройствам. Передатчики работают до 6 часов без подзарядки, в комплекте зарядный чехол. Два варианта подключения – через Lightning или USB-C.
Основные характеристики устройства:
• Сверхлегкий передатчик: всего 5 грамм, что обеспечивает комфорт при использовании
• Продвинутая система шумоподавления: 3-ступенчатый алгоритм искусственного интеллекта для кристально чистого звука
• Превосходное качество передачи: HD-звук для детальной записи всех нюансов
• Простота подключения: беспроводное соединение по принципу “подключи и работай”
• Стабильная связь: радиус действия до 100 метров для свободы передвижения
• Гибкость использования: возможность воспроизведения через динамики без отключения приемника
• Длительная автономность: зарядный чехол обеспечивает до 30 часов записи
• Кроссплатформенная совместимость: поддержка устройств iOS (iPhone, iPad) и Android с портами Type-C
Устройство сочетает в себе компактность, передовые технологии и универсальность, что делает его отличным выбором для профессиональной работы со звуком.
