Proaim Camtree Hunt A-Box Ikonoskop адаптер для камеры в комплекте

Proaim
Артикул: OLE-0260

Адаптер Proaim Camtree Hunt A-Box Ikonoskop предназначен для работы с камерой Ikonoskop. К адаптеру можно подсоединить пятиштекерный Lemo-кабель, трехштекерный XLR-кабель с внутренним разъемом. 

Комплектация

  • Адаптер Proaim Camtree Hunt A-Box Ikonoskop – 1 шт.
  • Крепежный винт для адаптера на 19-мм стержни – 1 шт.
  • Адаптер для стержней 19 мм, 15-мм – 1 шт.
  • Винт 1/4'' и ключ к нему – 1 шт.

