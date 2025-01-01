Винт 1/4'' и ключ к нему – 1 шт.

Крепежный винт для адаптера на 19-мм стержни – 1 шт.

Proaim Camtree Hunt A-Box Ikonoskop адаптер для камеры в комплекте

Временно нет в наличии

Адаптер Proaim Camtree Hunt A-Box Ikonoskop предназначен для работы с камерой Ikonoskop. К адаптеру можно подсоединить пятиштекерный Lemo-кабель, трехштекерный XLR-кабель с внутренним разъемом.

