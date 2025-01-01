images
Aputure Jnicon 15-Pin для Amaran F22c кабель
Aputure
Артикул: MTG-1934

Aputure Jnicon 15-Pin для Amaran F22c кабель. 

Кабель с коннектором 15-pin для подключения питания. Имеет специальное фиксирующее крепление с классом защиты IP68. 

Описание

Характеристики:

  • Подключение : 15-pin
  • Разъём : мама - мама
  • Длина кабеля : 3000 мм
  • Покрытие кабеля : резина
  • Совместимость : Amaran F22c
  • Вес : 200 г

