images
Proaim PXL MC-50 микрофон

Proaim PXL MC-50 микрофон

Proaim
Артикул: OLE-0256

Proaim PXL MC-50 – стереомикрофон предназначен для профессиональной работы с цифровыми зеркальными фотокамерами (DSLR) и видеокамерами. Монтируется на горячий башмак и подключается к разъему 3,5 мм. 

Описание

Микрофон Proaim PXL MC-50" имеет настройку уровня звука -10dB – +10dB, суперкардиоидную диаграмму направленности, фильтр высоких частот @80Hz/12dB/octave. Работает от двух батареек AA или аккумуляторов.

Технические характеристики:

  • диаграмма направленности – супер кардиоидные 
  • динамический диапазон, дБ – 110 SPL 
  • максимальный уровень звукового давления, дБ – 110
  • соотношение сигнал-шум, дБ – 74 SPL 
  • диапазон частот, Hz – 100–10 000 (можно выбрать фильтр высоких частот @ 80Hz/12dB/ Octave)
  • чувствительность, дБ – -42 (6,2 mV/Pa) 
  • электронная схема – Bipolar Output Buffer FET Impedance Converter (Low-noise Circuit Design) 
  • регулировка громкости звука – 3-ступенчатый переключатель (-10 дБ, 0 дБ, +10 дБ) 
  • ударопрочный монтаж 
  • включение режима шумоподавления
  • интегрированный амортизационный крепеж
  • функция Low Cut
  • выход соединения, мм – 3,5 стерео мини-штекер 
  • размеры, мм – 208x80x29
  • вес, г – 92

Комплектация

  • Накамерный микрофон Proaim PXL MC-50 – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Как фотографировать птиц. Птичья фотостудия Тони Нортропа
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера