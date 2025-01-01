Proaim PXL MC-50 микрофон

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim PXL MC-50 – стереомикрофон предназначен для профессиональной работы с цифровыми зеркальными фотокамерами (DSLR) и видеокамерами. Монтируется на горячий башмак и подключается к разъему 3,5 мм.
Микрофон Proaim PXL MC-50" имеет настройку уровня звука -10dB – +10dB, суперкардиоидную диаграмму направленности, фильтр высоких частот @80Hz/12dB/octave. Работает от двух батареек AA или аккумуляторов.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов