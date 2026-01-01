GreenBean CameraVoice С100 HPF микрофон накамерный

Микрофон имеет амортизирующее крепление, отключаемый фильтр высоких частот HPF и чувствительный аттенюатор. Разъем Jack 3,5 мм обеспечивает совместимость с практически любой современной видеокамерой или DSLR. Диаграмма направленности - суперкардиоидная.
Прибор очень компактный и легкий, устанавливается на горячий башмак камеры. Комплектная ветрозащита эффективно отсекает лишние шумы при записи и позволяет добиться отчетливого и естественного звучания.
Характеристики:
- тип - конденсаторный микрофон
- диаграмма направленности - суперкардиоидная
- частотный диапазон - 20 Гц - 20 кГц
- максимальный SPL - 40-20000 Гц
- чувствительность - -32 дБ +/- 3 дБ
- отношение сигнал/шум - 74 дБ (А-взвешенный)
- собственный шум - 20 дБ (А-взвешенный)
- выходной импеданс - 2000 Ом
- собственный шум - 16 дБ
- фильтр HPF - 12 дБ/окт., 80Гц
- настройки аттенюатора - -10 дБ, 0 дБ, +10 дБ
- разъем звукового сигнала - jack 3,5 мм
- питание - батарея 6F22, 9В
- крепление на стойку - 3/8"