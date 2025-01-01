images
-15 %
Falcon Eyes LCD-5D2 видоискатель

Falcon Eyes LCD-5D2 видоискатель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-065
Данный комплект предназначен для использования с Canon 5D Mark II и состоит из двух видов видоискателей:
  • Оснащен увеличивающей линзой для лучшего рассмотрения деталей на мониторе камеры
  • Оснащен зеркалами для съемки под углом

Описание

Falcon Eyes LCD-5D2 видоискатель

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера