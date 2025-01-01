images
Falcon Eyes DSLR GWII-C3 видоискатель цифровой беспроводный для Canon 1D Mark IV

Falcon Eyes
Артикул: VBR-062

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

Описание

Характеристики:
  • Незаменимая вещь для сьёмки спорта, животных и птиц.
  • Яркий экран  3.5",  230 000 пикселей, 16 млн цветов
  • Аккумулятор : Li-ion 1200 mAh x 2
  • Дистанция: до 100 м 
  • Зарядка от USB и 220В
  • Бленда на экран в комплекте

