YongNuo YN300 Air осветитель светодиодный на 96 светодиодов с ДУ для фото- и видеокамер

Описание

Создает яркий постоянный свет. Питание от литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или их клонов. Осветитель снабжен ступенчатым цифровым регулятором яркости. На горячий башмак фото- или видеокамеры осветитель крепится при помощи кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую-либо поверхность или фотоштатив.

Используемые светодиоды рассчитаны на срок службы не менее 20000 часов.

Характеристики:

количество светодиодов – 96

регулировка яркости – дискретная

мощность, W – 18

световой поток, Лм – 2280

цветовая температура, К – 5500

CRI – ≥90%

угол освещения, град. – 55

совместимые модели аккумуляторов – NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930,NP-F930/B, NP-F950, NP-F330

Адаптер YongNuo FJ-SW1202000E для питания от сети 220 В для данного осветителя приобретается отдельно.