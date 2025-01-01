YongNuo YN300 Air осветитель светодиодный на 96 светодиодов с ДУ для фото- и видеокамер

Создает яркий постоянный свет. Питание от литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или их клонов. Осветитель снабжен ступенчатым цифровым регулятором яркости. На горячий башмак фото- или видеокамеры осветитель крепится при помощи кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую-либо поверхность или фотоштатив.
Используемые светодиоды рассчитаны на срок службы не менее 20000 часов.
Характеристики:
- количество светодиодов – 96
- регулировка яркости – дискретная
- мощность, W – 18
- световой поток, Лм – 2280
- цветовая температура, К – 5500
- CRI – ≥90%
- угол освещения, град. – 55
- совместимые модели аккумуляторов – NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930,NP-F930/B, NP-F950, NP-F330
Адаптер YongNuo FJ-SW1202000E для питания от сети 220 В для данного осветителя приобретается отдельно.