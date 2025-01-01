images
YongNuo YN300 Air осветитель светодиодный на 96 светодиодов с ДУ для фото- и видеокамер

YongNuo
Артикул: NVF-6922

Yongnuo LED YN-300 Air – профессиональный светодиодный светильник с ДУ на 96 ярких светодиодах для фото- и видеокамер.

Описание

Создает яркий постоянный свет. Питание от литий-ионных аккумуляторов серии Sony NP или их клонов. Осветитель снабжен ступенчатым цифровым регулятором яркости. На горячий башмак фото- или видеокамеры осветитель крепится при помощи кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую-либо поверхность или фотоштатив.

Используемые светодиоды рассчитаны на срок службы не менее 20000 часов. 

Характеристики:

  • количество светодиодов – 96
  • регулировка яркости – дискретная
  • мощность, W – 18
  • световой поток, Лм – 2280
  • цветовая температура, К – 5500
  • CRI – ≥90%
  • угол освещения, град. – 55
  • совместимые модели аккумуляторов – NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930,NP-F930/B, NP-F950, NP-F330

Адаптер YongNuo FJ-SW1202000E для питания от сети 220 В для данного осветителя приобретается отдельно.

Ваша корзина

