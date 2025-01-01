AVMATRIX VS0601 видеомикшер компактный 6CH SDI. 

Описание

6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.

Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.

Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.

Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически.

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала 3.5мм и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

При общем весе 1,7 кг, включая принадлежности из комплекта поставки и сумку, видеомикшер невероятно портативен и подходит для различных сфер применения.

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Благодаря продуманному металлическому корпусу и весу всего 1,2кг видеомикшер невероятно удобен в эксплуатации и подходит для применения в самых различных условиях.

Характеристики: