AVMATRIX VS0601 видеомикшер компактный 6CH SDI
AVMATRIX
Артикул: MTG-1496

AVMATRIX VS0601 видеомикшер компактный 6CH SDI. 

Шестиканальный мультиформатный видеомикшер SDI / HDMI, который позволяет переключать видео, микшировать аудио и использовать различные эффекты перехода. Подойдет для различных мероприятий, производственных приложений и т.д.

Описание

6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.

Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.

Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.

Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически.

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала 3.5мм и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

При общем весе 1,7 кг, включая принадлежности из комплекта поставки и сумку, видеомикшер невероятно портативен и подходит для различных сфер применения.

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Благодаря продуманному металлическому корпусу и весу всего 1,2кг видеомикшер невероятно удобен в эксплуатации и подходит для применения в самых различных условиях.

Характеристики:

  • 6 входных каналов: 4×SDI и 2×HDMI
  • 1×USB type-C выход, 2×SDI и 1×HDMI выход, 1×SDI и 1×HDMI multiview выходы
  • 1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW
  • Мультиформатные входы с автодетектированием сигнала и выходы PGM с назначением формата
  • T-Bar/ AUTO/ CUT переходы
  • MIX/ FADE/ WIPE эффекты
  • Режим PiP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
  • Аудио в режиме микширования и режиме следования
  • Контакты GPIO для подключения сигналов Tally

