Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K PRO видеокамера
Blackmagic
Артикул: OLE-4593

Видеокамера 6К оснащена матрицей Super 35 (разрешение 6144х3456) и имеет 5" сенсорный дисплей, встроенные светофильтры ND. Байонет Canon EF. Технология 3D Lut. ISO 100 — 25600. Поддерживает цветокодировку пятого поколения. Модель поддерживает частоту до 60 fps при полном разрешении и до 120 fps в ограниченном режиме матрицы. Дополнительно предусмотрены два аудиовхода Mini XLR и возможность установки более крупной батареи типа NP-F570

Описание

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro обладает расширенным функционалом для профессиональной съёмки, включая встроенные светофильтры ND и регулируемый HDR-дисплей. Камера оснащена байонетом EF и поддерживает частоту до 120 fps, что позволяет использовать различные объективы и получать высококачественное изображение кинематографического уровня.

Камера имеет нейтральные IR-светофильтры с сервоприводом для быстрого уменьшения количества света и совместима с приложением DaVinci Resolve Studio для редактирования видео. Модели линейки поддерживают сохранение 10-битного и 12-битного изображения в различных форматах, включая Apple ProRes и Blackmagic RAW.

Кроме того, Pocket Cinema Camera 6K Pro поддерживает цветокодировку пятого поколения и технологию Blackmagic RAW, что обеспечивает высокую реалистичность и передачу тональности кожных покровов. Грейдинг в приложении DaVinci Resolve Studio позволяет получить естественное изображение кинематографического уровня.

Характеристики:

  • Тип сенсора CMOS
  • Тип затвора Rolling Shutter
  • Эффективное разрешение матрицы 23,10 x 12,99 мм (Super 35)
  • Разрешение 6144х3456
  • Байонет камеры EF (Canon)
  • ISO 100 — 25600
  • Дисплей 5" (1920 x 1080)
  • Динамический диапазон 13
  • Форматы HD: 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60
  • Форматы Ultra HD: 2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50; 2160p/59,94; 2160p/60
  • Форматы 4K DCI: 4KDCIp/23,98; 4KDCIp/24; 4KDCIp/25; 4KDCIp/29,97; 4KDCIp/30; 4KDCIp/50; 4KDCIp/59,94; 4KDCIp/60
  • Поддержка кодеков: Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1, Blackmagic RAW Constant Bitrate 12:1, Blackmagic RAW Constant Quality Q0, Blackmagic RAW Constant Quality Q5, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime
  • Питание сетевой адаптер, NP-F
  • Порты Type-C, HDMI, DC, mini XLR
  • Время работы до 60  мин
  • Особенности конструкции: встроенный дисплей, встроенные ND фильтры
  • Дополнительные функции: подключение наушников, встроенный микрофон, подключение микрофона
  • Температурный диапазон 0°/40°С
  • Размеры  180 × 123 × 112 мм
  • Вес  1238 г

Комплектация

  • кинокамера
  • пылезащитная крышка для байонета
  • ремень
  • блок питания 30 Вт с фиксирующим разъемом и международными адаптерами
  • аккумулятор NP-F570
  • информационный вкладыш
  • код активации для DaVinci Resolve Studio

